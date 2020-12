Alto Tavoliere setacciato, 401 persone controllate dalla Polizia: beccato 39enne con mandato di arresto europeo

Prosegue l'intensa attività di controllo della Polizia di Stato, che la scorsa settimana ha passato al setaccio il territorio dell'Alto Tavoliere. I servizi eseguiti nel corso della settimana appena trascorsa che hanno coinvolto gli agenti del Commissariato di polizia. e del Reparto Prevenzione Crimine e hanno avuto come obiettivo il rafforzamento dei controlli nell’area che comprende San Severo, Apricena e Torremaggiore.

Sono stati eseguiti diversi posti di controllo, perquisizioni e controlli a pregiudicati. Complessivamente sono state controllate 401 persone, di cui 63 con precedenti di polizia; sono state controllate 47 persone sottoposte ad obblighi e agli arresti domiciliari; sono state effettuate 10 perquisizioni domiciliari; eseguiti 24 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati 358 veicoli.

Gli agenti hanno inoltre elevato 4 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, ritirato due carte di circolazione. contestato un’infrazione per mancanza di copertura assicurativa. Inoltre, sono stati controllati due esercizi pubblici ed elevate sette sanzioni per violazioni delle leggi anticovid.

Infine, una persona è stata deferita in stato di libertà all’A.G. ed un’altra è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo su strada in agro di Torremaggiore, personale del Reparto Prevenzione Crimine, ha fermato un’auto con alcuni stranieri a bordo. Dopo il controllo è emerso che uno di questi C.I. classe 1981, aveva a suo carico un rintraccio per mandato di arresto europeo, per reati commessi in patria. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato tradotto in carcere.