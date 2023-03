Colpi di pistola contro la saracinesca di un bar

Intimidazione sul Gargano, dove alcuni colpi di arma da fuoco - verosimilmente di pistola - sono stati esplosi nella notte contro la saracinesca del bar 'Asilo Republic', in via Bonghi. A scoprire l'accaduto - questa mattina, al momento dell'apertura dell'attività - è stato il titolare del locale, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. L'accaduto è quindi all'attenzione dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini del caso. Informazioni utili potrebbero giungere dalla visione dei filmati delle telecamere presenti in zona.