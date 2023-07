Cinghiali fuori controllo sul Gargano, richieste danni aumentate del 300%: "Ogni giorno riceviamo segnalazioni"

A pochi giorni dalla pubblicazione del bando per la selezione di selecontrollori - pubblicato in anteprima su queste colonne - che saranno inseriti nell’albo dell’Ente parco a seguito di un opportuno corso con l’obiettivo di formare e abilitare operatori idonei allo svolgimento delle attività di gestione e controllo (tramite abbattimenti e/o catture) della popolazione di cinghiali (specie sus scrofa) nel territorio dell’area protetta, il presidente Pasquale Pazienza evidenzia come la formazione dell’Albo di figure specializzate permetterà, oltre che di allinearsi alle direttive emergenziali obbligatorie in tema di peste suina, di dare finalmente risposte concrete alle esigenze del territorio.

"Ogni giorno giungono all’Ente parco segnalazioni e denunce di devastanti attacchi di cinghiali che gravemente minano la redditività delle imprese e l’economia del territorio. Il Parco sostiene attraverso un sistema di indennizzi le aziende colpite e uno dei segni più evidenti dell’espansione del fenomeno ormai fuori controllo sono le richieste di indennizzi pervenute ai nostri uffici che sono cresciute nell’ultimo biennio di circa il 300%. La sovrabbondante presenza di cinghiali rappresenta un pericolo per la stessa vita dell’uomo, aumentando il rischio di incidenti come purtroppo, è già accaduto”.