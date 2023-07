Emergenza cinghiali sul Gargano: pubblicato l'avviso pubblico per i selecontrollori

Nel corso del terzo tavolo in Prefettura, pianificato per affrontare l’emergenza cinghiali in Capitanata, il Parco Nazionale del Gargano annunciò che a breve sarebbe stato pubblicato il bando per l’individuazione dei selecontrollori in area parco. Nella giornata di oggi è stata indetta una selezione pubblica per manifestazione di interesse alla partecipazione alla costituzione dell’Albo dei “Coadiutori ai piani di controllo della specie sus scrofa (cinghiale) nel Parco Nazionale del Gargano”.

“L’obiettivo del corso – si legge nel testo dell’avviso pubblico – è la formazione e l’abilitazione di operatori idonei al controllo mediante abbattimenti con arma da fuoco e catture con trappole della specie sus scrofa (cinghiale) nell’area del Parco Nazionale del Gargano, in esecuzione del Priu approvato dalla Regione Puglia. Detto requisito formativo è necessario per l’iscrizione al citato Albo”.

L’iscrizione all’Albo consente la partecipazione ad attività di gestione e controllo tramite abbattimenti e/o catture della specie sus scrofa (cinghiale) nel territorio dell’area protetta. Il corso è predisposto per fornire una preparazione generale relativa alle tecniche di controllo della specie sus scrofa (cinghiale).

Potranno presentare la domanda, entro e non oltre il 24 luglio prossimo, i possessori di regolare porto d’armi uso caccia, da non meno di tre anni a far data dalla data di pubblicazione dell’avviso, coloro i quali non hanno riprotato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti ritenuti gravi dall’Ente rispetto al ruolo assunto dall’operatore, i possessori di arma a canna rigata, con ottica di puntamento, a ripetizione manuale e non semiautomatica (ad otturatore girevole-scorrevole, basculante o a blocco cadente, ad una o più canne, con calibro non inferiore a 7 mm (o 280 millesimi di pollice), corredata di ottica di puntamento di primaria qualità (es.: Swarovski, Zeiss, Schmidt&Bender, Leica, Kahles, Meopta, Leupold).

“Si precisa che tale requisito deve necessariamente essere posseduto prima dell’inizio del corso. Pertanto, i soggetti sprovvisti alla data di presentazione della domanda possono comunque, inoltrare istanza di partecipazione con l’impegno di munirsi di detta arma prima dell’inizio del corso”. Il pagamento della quota di iscrizione è di 50 euro. Il corso è articolato in 15 moduli, al termine delle quali i partecipanti dovranno sostenere tre prove finali, una scritta, una orale e una prova pratica.