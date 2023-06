Nel Foggiano è tutto pronto per la caccia di selezione al cinghiale: c'è il bando per i selecontrollori

Ieri terzo tavolo in Prefettura a Foggia. Il disciplinare è approdato in Giunta regionale. Il punto del sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale

Ieri mattina, su richiesta del sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale, in rappresentanza dei sindaci della Montagna del Sole, il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, ha convocato la terza riunione di aggiornamento del tavolo istituzionale permanente sull'emergenza cinghiali, presieduto dal Capo di Gabinetto del Prefetto, dott. Angelo Caccavone.

L'elemento di maggior rilievo emerso è che l'attesissimo disciplinare per la caccia di selezione redatto in bozza dalla Facoltà di Biologia dell'Università di Bari e corredato dal parere del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio pugliese, è finalmente approdato in Giunta regionale e sarà approvato in settimana prossima.

I tecnici della Regione Puglia hanno prospettato la possibilità che cominci già dal prossimo agosto. Intanto, la Regione Puglia, che a marzo ha varato il primo albo dei selecontrollori (circa 400 cacciatori di selezione), ha pubblicato il bando per una polizza assicurativa per i risarcimenti dei danni e ha approvato una delibera per modificare l'iter di negoziazione assistita e, quindi, velocizzare le pratiche di risarcimento.

L'Atc sta predisponendo le prime bozze di zonizzazione del Gargano, per quanto concerne le aree fuori Parco, finalizzate alla caccia collettiva del cinghiale. Fondamentali anche i centri di raccolta delle carcasse, individuati da Atc a Roseto Valfortore e Carpino, mentre si sta lavorando anche su San Nicandro Garganico e Monte Sant'Angelo: essi permetteranno ai veterinari Asl una più agevole e sicura attività di controllo delle carni prima della eventuale commercializzazione.

Il Parco Nazionale del Gargano, infine, ha annunciato che in settimana prossima pubblicherà il primo bando per l'individuazione di selecontrollori in area Parco: il corso prevede una specializzazione ulteriore rispetto ai selecontrollori regionali e un abbattimento notevole dei costi per chi parteciperà alle lezioni.

I sindaci, unitamente alla Prefettura, hanno chiesto di accelerare i tempi e di avere maggiori concretezze, atteso che nel corso dell'ultimo anno la popolazione di ungulati è visibilmente aumentata, insidiando continuamente la sicurezza stradale e le periferie, oltre a distruggere decine di ettari di leguminose, graminacee e ortaggi.

I comuni, infine, potranno segnalare direttamente a Regione Puglia, Parco del Gargano e Atc le zone abitudinarie di avvistamento, al fine di contribuire ad accertare la popolazione reale di cinghiali sul territorio e permettere ad Atc e Parco una zonizzazione puntuale delle aree da destinare agli abbattimenti selettivi e collettivi.