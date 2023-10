Si intrufolano a scuola di notte, ma non fanno i conti con la vigilanza: "Li hanno presi"

Furto sventato, a Cerignola, in danno dell'asilo 'Rossella Rinaldi'. Il fatto è successo la scorsa notte, quando alcuni individui hanno cercato di introdursi nel plesso dell'asilo, presumibilmente per commettere furti e vandalismi.

Il colpo però è andato male: "I malviventi sono stati prontamente bloccati ed assicurati alla giustizia, in custodia delle forze dell'ordine grazie al pronto intervento dell'istituto di vigilanza Security Pool, che ringrazio personalmente", commenta il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito. "Tale intervento è il frutto di un attento lavoro che ci ha visti impegnati durante tutta l'estate, per assicurare agli edifici scolastici sicurezza e vigilanza, implementando la strumentazione per la videosorveglianza, e soprattutto affiancando un istituto di vigilanza privata alle forze di polizia giudiziaria presenti sul territorio. Un lavoro, quindi, mirato, che comincia a portare più sicurezza, a partire proprio dalle nostre scuole", conclude