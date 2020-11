Barboncino positivo al Covid-19 in Puglia: è il primo caso in Italia di un cane contagiato

Un cane positivo al Covid-19. In Puglia il primo caso in Italia, precisamente a Bitonto in provincia di Bari dove il barboncino vive in una famiglia di tre persone, tra cui un minorenne, tutti risultati positivi al Coronavirus.

Dal tampone eseguito dal servizio veterinario è emersa una bassa positività. All'Ansa l'assessore alla Sanità della Regione ha spigato che "la notizia non rappresenta un problema sanitario, da quanto è emerso fino ad ora i cani non sono ospiti in grado di diffondere il contagio"

La notizia ha fatto subito il giro del web. Il dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha informato dell'accaduto il ministero della Salute.