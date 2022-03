Strada provinciale mai asfaltata, ora è un tratturo pieno di buche: "Percorrerla è un'impresa"

“Ho 47 anni e non ricordo che questa strada sia mai stata asfaltata”. Comincia così il desolante racconto di un cittadino del Foggiano, sulle condizioni della strada provinciale 131 che collega i comuni di Lucera e Biccari. Percorrerla è diventata ormai una impresa, destino condiviso con tante altre strade della provincia. Un problema serio per i proprietari di aziende agricole e, soprattutto, per i residenti. La strada, infatti, viene utilizzata anche dal pullmino delle scuole di Lucera e Biccari.

“È ormai un tratturo. Ogni giorno spunta una nuova buca”, ci racconta l’uomo, che percorre la sp 131 per raggiungere la propria azienda agricola. A causa delle condizioni critiche, la strada è stata chiusa al traffico, eccezion fatta per i residenti e i frontisti: “Per raggiungere l’azienda mi tocca scegliere un percorso alternativo oppure rischiare, sperando non accada nulla”, spiega ancora.

Negli anni sono state fatte numerose segnalazioni, ma la strada resta in condizioni critiche e profondamente rischiose per i residenti, costretti a percorrerla per recarsi a Biccari o a Lucera o per raggiungere il capoluogo: “Ogni tanto ci buttano un po’ di breccia. È talmente messa male che, a confronto, le altre provinciali sembrano delle autostrade. È un disastro”.