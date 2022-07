Storico bar spazzato via da una bomba, famiglie rimaste senza lavoro: "Chiediamo il vostro aiuto"

Antonio Solimando, uno dei proprietari del bar del 'Cacciatore' completamente distrutto da un violento attentato dinamitardo il 18 giugno scorso, prova a far ripartire l'attività commerciale sita sulla statale Garganica, attraverso una raccolta fondi avviata su Gofundme.

"La notte del 18 giugno un improvviso boato ha rotto il silenzio di una calda notte d’estate ed in pochi istanti, l’attività è stata spazzata via insieme ai sacrifici di una vita di lavoro, lasciando numerose famiglie prive di occupazione. Sparisce così, fragorosamente, un pezzo della nostra storia, un ricordo della nostra giovinezza, un punto di riferimento per la popolazione garganica, per i numerosi pendolari e per le migliaia di turisti che affollano la nostra bella terra, un porto sicuro ove tutti voi, almeno una volta nella vita, avete sicuramente “approdato. Nonostante siano innegabili le “particolari” difficoltà che si incontrano nel fare impresa nel nostro territorio, si confida nell’aiuto di voi tutti per ripartire e dare inizio alle attività di ricostruzione di questo avamposto del Gargano. Abbiamo avviato, quindi, una raccolta fondi per chiedere la vostra solidarietà, un vostro piccolo contributo economico per aiutarci a mettere un tassello di positività su questa triste vicenda"