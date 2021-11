Grave intimidazione a Peschici, bomba carta sotto l'auto di un noto ristoratore. "Un colpo allo stomaco per me e la mia famiglia"

Grave intimidazione a Peschici, dove un ordigno rudimentale, verosimilmente una bomba carta, è stato fatto esplodere sotto l'auto di un ristoratore del posto, Domenico Cilenti del noto ristorante Porta di Basso. "Un boato che ha svegliato tutto il vicinato e colpito allo stomaco me e la mia famiglia", lamenta la vittima. Il fatto è successo poco prima della mezzanotte di ieri.

La deflagrazione ha danneggiato il mezzo nella parte anteriore, lato passeggero. Il mezzo, è emerso, era parcheggiato in strada, in via Solferino, in pieno centro storico. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Centinaia i messaggi di solidarietà, di clienti e concittadini che gli chiedono di non abbattersi.