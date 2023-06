Dissesto idrogeologico: in provincia di Foggia bandi non prevedono la figura del geologo

Giovanna Amedei, presidente dell’Ordine dei geologi della Puglia, affronta l’ennesimo evento di dissesto idrogeologico verificatosi in Regione, rilanciando la necessità di inserire le professionalità adeguate nel ricoprire ruoli e incarichi pubblici.

Tuttavia, sempre più frequentemente, la figura del geologo, professionista formato alla gestione dei problemi legati al dissesto idrogeologico ed ambientale, viene messa da parte o semplicemente non considerata nei bandi per dirigenti di Enti pubblici. "È quanto si registra alla provincia di Foggia dove per un bando che prevede il reclutamento di due posti per dirigenti a tempo determinato per i settori tecnici: 'Appalti, Sua, Contratti ed Espropri' ed 'Assetto del territorio e ambiente'; 'Viabilità', 'Grandi infrastrutture, Dissesto idrogeologico, Difesa idraulica ed edilizia sismica', 'Pianificazione servizi di trasporto e mobilità sostenibile”' viene completamente esclusa la figura del geologo nonostante le sue specifiche competenze nelle materie oggetto dell’avviso, e segnatamente quelle relative ad 'Assetto del territorio e ambiente' e 'Grandi infrastrutture, Dissesto idrogeologico, Difesa idraulica ed edilizia sismica', nonostante in passato questo ruolo sia stato già rivestito proprio da geologi"

La numero uno dei geologi pugliesi riconosce come il problema di base "sia proprio la totale discordanza tra l’aumento del rischio idrogeologico su tutto il territorio nazionale e regionale che vede sempre la figura del geologo pronto, in contesti emergenziali, ad offrire competenza e soluzione ai problemi, con la continua mancanza di una coscienza geologica che faccia capire l’importante ruolo che questo professionista riveste nella società, in un momento storico in cui stiamo subendo le ripercussioni di un clima che cambia su di un territorio fragile, un ruolo che deve essere ridefinito, in primis, dal contesto politico e amministrativo regionale".