Il mare di Torre Mileto è eccellente: "Quest'estate godetevi spensierati le acque cristalline e salubri"

Le acque di Torre Mileto sono eccellenti. La classificazione di tutti i campionamenti eseguiti da Arpa Puglia sulla costa garganica, incluse quelle dei comuni di San Nicandro Garganico e Lesina, da Schiapparo a Calarossa, hanno ottenuto una classificazione 'eccellente'.

Matteo Vocale - primo cittadino di San Nicandro Garganico - per scongiurare una lettura inesatta e deviata delle anticipazioni fatte dalla Regione Puglia circa lo stato di salute delle acque pugliesi, evidenzia che i campionamenti delle acque si riferiscono alla media dati degli ultimi quattro anni, la cui elaborazione ha restituito una classificazione 'sufficiente' "che riguarda esclusivamente due punti di campionamento nei pressi della foce del fiume Lauro, nel lago di Lesina" precisa. "Sufficiente significa che i valori relativi alla presenza batterica di Escherichia Coli e Enterococchi intestinali si avvicinano molto al limite di tolleranza".

Il sindaco conclude: "Approfondiremo la situazione (comunque nella norma) sul fiume Lauro insieme ad Arpa Puglia, con cui sono già in contatto, per il resto, anche per la stagione balneare 2023 potremo godere spensierati delle acque cristalline e salubri di Torre Mileto e Calarossa".