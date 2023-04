La Puglia si conferma regione dal mare eccellente

La Giunta regionale ha approvato la classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare sulla base dei campionamenti effettuati dall’Arpa Puglia nelle province di Foggia.

Considerati 'eccellenti' tutti i punti di prelievo, fatta eccezione per la foce De Pilla a Lesina, definito 'buono' e i due alla foce fiume Lauro di Sannicandro Garganico, valutato appena 'sufficiente'. Qualità eccellente in tutta la Bat, in provincia di Taranto e nel Brindisino. A Bari provincia non è 'eccellente', ma 'buono', soltanto il punto delle acque di balneazione a 500 metri a sud dello sbocco della fogna di Molfetta.

La Puglia si conferma così una delle regioni con la qualità delle acque destinate alla balneazione più elevata d’Italia.