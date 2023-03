Intimidazioni alle dirigenti di Amiu e Ataf: "Foggia merita un sistema efficace di videosorveglianza"

La commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia ha dato mandato all’Avvocatura comunale di valutare sul piano giuridico i due atti incendiari ai danni del caposervizio del personale dell’unità operativa di Foggia di Amiu Puglia, Nicla Crincoli, e della sua omologa in Ataf, Stefania Piarullo, “al fine di individuare, a valle delle risultanze investigative, le più idonee soluzioni di sostegno per i dirigenti nella gestione di eventuali conseguenti procedure”.

Il danneggiamento subito dalle autovetture delle due dirigenti, “aldilà delle risultanze delle indagini immediatamente avviate dagli inquirenti, ingenera diffusi sentimenti di indignazione per le pericolose modalità con cui vengono compiuti e necessita di opportune risposte”, osservano da Palazzo di Città.

La risposta di sistema più efficace, però, secondo i commissari, “potrà essere fornita dall’impiego di un miglior sistema di videosorveglianza che una città grande come Foggia merita e che presto dovrà avere”. In questo senso, fanno sapere, è stato già avviato uno speciale focus sul quale il commissario Vincenzo Cardellicchio ha coinvolto sin dal primo incontro tutti i responsabili delle forze dell’ordine. Un approfondimento che a breve, in sede di riunione tecnica di coordinamento in Prefettura, sarà dettagliatamente illustrato per acquisire un qualificato ausilio e la strategica condivisione al progetto, ora già in fase di completamento e per il quale è in corso un rapido ed opportuno miglioramento.

“Ogni gesto di meschina sopraffazione e di vigliacca violenza – scrivono dal Comune - necessita, auspicabilmente, di una reazione civica e della indispensabile collaborazione con gli inquirenti per un aiuto nel loro prezioso lavoro, a valere anche come manifestazione di riscatto per la città tutta”.