Operatori sanitari aggrediti durante i soccorsi. Il direttore del 118: "Abbiate rispetto per un lavoro di alta responsabilità e utilità sociale"

In riferimento all’ennesima aggressione subita dal personale del 118 il direttore Stefano Colelli stigmatizza "il riprovevole comportamento di facinorosi che in occasione dei soccorsi, continuano ad avere atteggiamenti aggressivi e minacciosi verso gli stessi operatori sanitari".

Nei giorni scorsi un soccorritore del 118 i- la cui centrale operativa gestisce 180mila chiamate ogni anno, circa 500 al giorno - è stato aggredito con insulti, sputi e una testata in pieno viso. Era intervenuto sul luogo di un incidente stradale per prestare i primissimi soccorsi.

Il dr. Colelli evidenzia che il sistema di Emergenza Sanitaria 118 fonda la sua efficienza sull’abnegazione di chi tra mille difficoltà in turni h 24 con spirito di sacrificio e abnegazione risponde al meglio ai bisogni di tutti i cittadini. "La cittadinanza stessa dovrebbe in tutti i modi facilitare l’azione di medici, infermieri e soccorritori che operano sui mezzi del 118, avendo comprensione e rispetto per un lavoro di alta responsabilità e utilità sociale"