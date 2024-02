Ennesimo "gesto inqualificabile" a Poggio Imperiale. Il sindaco: "Collezione di danni non più tollerabili"

Anche a Poggio Imperiale, comune del Foggiano con poco meno di 2500 abitanti a vocazione agricola ma con una importante attività estrattiva della pietra di Apricena, una serie di atti vandalici, verosimilmente compiuti da una banda di ragazzi di minore età, sta minando la tranquillità del centro noto per l'omonimo casello autostradale.

L'esplosione di un garage avvenuta nella notte del 7 febbraio, ha turbato la comunità, già segnata da una serie di accadimenti, tra cui furti in appartamenti e incivilita dilagante. Qualche giorno fa, direttamente sulla sua pagina Facebook, il sindaco Alfonso D'Aloiso ha puntato il contro il malcostume generale e il mancato senso civico, che le famiglie sono chiamate a mettere in pratica rispettando il bene pubblico, "che è di tutti" ha evidenziato il primo cittadino.

Il 2 febbraio si è verificato l'ennesimo "gesto inqualificabile" con il danneggiamento di un impianto fotovoltaico sul terrazzo di una scuola media.

"Danni per migliaia di euro che peseranno sulle economie della nostra comunità" ha aggiunto D'Aloiso: "Preferisco non fare commenti però credo che stiamo facendo una collezione di danni al patrimonio non più tollerabile: parco giochi distrutto, ex centro giovanile vandalizzato, fontanino in via Foggia disastrato. Cos'altro ancora deve accadere? E non mi si venga a dire ancora che ci vogliono i controlli, ci vogliono le punizioni, gli arresti o non so cosa" .

Chi vive a Poggio Imperiale parla di un paese allo sbando, dove mancano i controlli e dove c'è chi evidentemente si sente autorizzato a fare ciò che vuole, incuranti delle conseguenze e dei danni che rischiano di provocare all'immagine della cittadina