Esplosione all'alba nel Foggiano: salta in aria garage, era saturo di gas

Paura all'alba, a Poggio Imperiale, dove un garage situato in centro cittadino è stato coinvolto in una esplosione che ha ridestato l'intero paese.

Il fatto è successo intorno alle 5: immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che hanno bonificato e messo in sicurezza la zona. Dai primi accertamenti tecnici, il locale - di proprietà di un pensionato del posto - era saturo di gas.

L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. In mattinata sono arrivati anche i militari della Sis per eventuali repertamenti di tracce. Non si esclude, al momento, la possibile natura dolosa dell'accaduto.