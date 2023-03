Bomba nella notte, banda della 'marmotta' in azione ad Ordona: colpito sportello Postamat

Bomba nella notte, ad Ordona, dove ignoti hanno colpito lo sportello automatico degli uffici postali situati lungo la Strada comunale del Bosco.

Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte e mezza di ieri. La deflagrazione - utilizzata la classica 'marmotta' esplosiva - è stata potente: pesantemente danneggiata la struttura, soprattutto negli arredi interni, ma l'esplosivo non sarebbe riuscito a scalfire la cassa del Postamat. Per i malviventi, quindi, non è rimasta altra scelta se non quella di fuggire a mani vuote.

Sul posto, questa mattina, si è recata la sindaca Adalgisa La Torre e i funzionari delle Poste per verificare eventuali ammanchi. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso con i rilievi tecnici eseguiti dagli uomini della Sis. Al vaglio dei militari, i filmati delle telecamere presenti in zona e lungo le possibili vie di fuga utilizzate dai malviventi.

In paese, intanto, monta la rabbia: come sottolinea a FoggiaToday il primo cittadino, "quello colpito era l'unico sportello automatico attivo in paese, dopo l'assalto, avvenuto nel novembre scorso, dello sportello bancario cittadino, danneggiato da un ordigno e mai ripristinato".

La dinamica dell'accaduto ricalca fedelmente quanto accaduto pochi giori fa, ad Ascoli Satriano, benchè al momento non ci siano elementi concreti per ipotizzare il coinvolgimento della stessa banda.