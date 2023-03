Paura nella notte: banda della 'marmotta' in azione, esplode 'Postamat’ ad Ascoli Satriano

Esplosione nella notte, ad Ascoli Satriano, dove ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico degli uffici postali di via Manzoni.

La deflagrazione, avvenuta intorno alle 3 tramite la classica "marmotta", è stata fortissima e nettamente udita in tutto il quartiere, ma non abbastanza da aprire la cassa. Il sistema di sicurezza passiva dello sportello, infatti, ha retto e per i malviventi non è rimasta altra opzione se non quella di fuggire a mani vuote.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici del caso e hanno acquisito i filmati delle telecamere dell'ufficio postale e quelle posizionate lungo la possibile via di fuga dei malviventi. Indagini in corso.