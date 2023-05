"Dammi 500 euro o incendio il tuo locale"

Si era recato presso un esercizio commerciale del centro e aveva preteso 500 euro dal titolare, minacciandolo che se non avesse aderito alla richiesta estorsiva, avrebbe incendiato il locale. Per questo motivo i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 55enne sorvegliato speciale.

Era soltanto l’ultima di una serie di numerose altre richieste estorsive. La vittima ha chiesto l’intervento dei militari dell’Arma, che lo hanno arrestato in flagranza di reato e tradotto in carcere come disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia.