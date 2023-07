Tentato omicidio in Piazza Mercato: cinque arresti, due sono minorenni

La Polizia di Stato, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, in queste ore sta eseguendo due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di cinque soggetti, di cui 3 maggiorenni e 2 minorenni, in relazione ai reati di tentato omicidio e rapina aggravata, entrambi aggravati da motivi abietti e dalla crudeltà.

Le indagini venivano avviate dal personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia a seguito della violenta aggressione avvenuta alle due circa del 24 giugno 2023 in Piazza Mercato, luogo della movida foggiana, dove già in passato si erano verificati episodi criminosi perpetrati da giovani.

Maggiori dettagli verranno forniti durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 09:45 presso la sala riunioni della Questura di Foggia, alla presenza del Questore di Foggia, dr. Ferdinando Rossi e del Dirigente della Squadra Mobile, il vicequestore Mario Grassia.