L'aggressione "paramafiosa" in Piazza Mercato: le riprese choc. "Macchiata l'immagine di Foggia"

Il merito al pestaggio di un 40enne avvenuto in Piazza Mercato, il Gip, nell'ordinanza di custodia cautelare all'indirizzo di cinque soggetti - di cui due minorenni - ha definito 'paramafiosa', l'azione violenta della gang, "per evidenziare il fatto che è stata compiuta soltanto per poter affermare la fama criminale e il controllo sulla piazza" ha affermato ai microfoni di Foggiatoday il vicequestore Mario Grassia, che in conferenza stampa ha rivelato alcuni dettagli dell'aggressione: la sigaretta spenta sull'addome, gli sputi e il calcio in testa alla vittima esanime a terra: "Hanno continuato ad infierire".

Per il Questore Ferdinando Rossi, l'episodio di Piazza Mercato, "macchia molto l'immagine della città, però è un episodio che è stato risolto in pochissimo tempo". Una risposta forte e arrivata in tempi rapidi, che secondo il numero uno della Questura, "deve essere un monito per chi può pensare di muoversi in maniera arrogante e violenta nelle piazze foggiane".

Rossi ha poi aggiunto: "Non possiamo prevenire atti di violenza di questo tipo, ma daremo immediatamente le nostre risposte, soprattutto grazie ai sistemi di videosorveglianza, che andranno sempre più implementati. La prevenzione di atti di violenza non può essere assoluta". In conclusione, "piazza Mercato può essere vissuta con tranquillità e con sicurezza" assicura Ferdinando Rossi, che tuttavia ha chiesto l'aiuto agli esercenti commerciali e alla società civile: