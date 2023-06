Video choc, calci e pugni in faccia a un 40enne privo di sensi: la violenza del branco in Piazza Mercato

Hanno fatto il giro del web le immagini del pestaggio avvenuto nei giorni scorsi a Piazza Mercato nei confronti di un 40enne del Marocco, colpito con pugni e calci in faccia da almeno tre ragazzi, mentre era disteso a terra supino privo di conoscenza, dopo esser stato picchiato brutalmente dal branco. Soltanto l'intervento di un esercente commerciale ha scongiurato conseguenze ben peggiori.

Purtroppo, nella piazza frequenta perlopiù da adolescenti e giovani principalmente nei week-end e luogo di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, non è il primo caso che si verifica. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio, due ragazzi furono aggrediti e picchiati senza motivo. Per una delle due vittime si era reso necessario il trasporto al pronto soccorso con una prognosi di ben 27 giorni.

Da quel momento in poi, le forze di polizia hanno intensificato i controlli nelle zone ad alta frequentazione del centro storico, ivi compreso il quadrilatero di piazza Mercato. Controlli che, evidentemente, non hanno scoraggiato le azioni criminali di gruppi di giovanissimi (spesso neanche maggiorenni e armati), che aggrediscono e picchiano in branco e “giocano a fare i boss”.

Negli ultimi anni, per episodi analoghi, erano scattate anche le manette (e le successive condanne). Tuttavia, l'inaudita violenza non si è mai placata. Molte vittime finite loro malgrado nel mirino di facinorosi e poco raccomandabili, non hanno più frequentato quei luoghi oramai 'off limits'. E portano ancora i segni delle violenze.

I più preoccupati sono i genitori. Una donna ci scrive: "Sono la mamma di un ragazzo di 19 anni che la sera esce e frequenta le varie zone di ritrovo. Volevo fare un appello alle forze dell'ordine, al Prefetto e a gli organi di Foggia di provvedere a fare servizio d'ordine e controllo per evitare risse e altre situazioni pericolose come quelle avvenute finora".