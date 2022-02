Minorenni 'saltano' la Dad per tentare una rapina in banca: si costituisce il terzo giovanissimo, ha 16 anni

Tutti di Cerignola, hanno tentato il colpo in danno della filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in via Roma, a Barletta. Tutti e tre sono accusati di tentata rapina aggravata, danneggiamento e lesioni