Apricena spegne il Natale per Giovanna Frino: il 24 dicembre proclamato il lutto cittadino

Apricena si ferma per Giovanna Frino, 44enne del posto uccisa lo scorso venerdì mattina dal marito, nel suo appartamento di via Saragat.

Nella giornata di domani, 24 dicembre, si terranno le esequie della donna, in programma alle 9.30 nella Chiesa Sacra Famiglia. Per l'occasione, l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, con sospensione di tutte le attività non essenziali dalle 09,00 alle 11,00.

"Chiedo agli operatori commerciali di spegnere le luci, la filodiffusione e di abbassare le serrande nella predetta fascia oraria in segno di solidarietà e vicinanza", precisa il sindaco Antonio Potenza. Nella giornata di domani 24 dicembre saranno, inoltre, annullate tutte le manifestazioni natalizie in programma. "Invito l'intera comunità apricenese a partecipare ai funerali in segno di rispetto alla memoria della povera Giovanna, per stringerci con calore ai suoi familiari in questo momento così triste, perché queste tragedie non accadano mai più".