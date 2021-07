Volontari dell'Enpa di San Severo salvano cucciolo abbandonato sul ciglio di una strada: "Era in fin di vita, adesso è in grande forma"

Era pelle ed ossa, senza un pelo e pieno di rogna e parassiti quando i volontari dell’Enpa di San Severo lo hanno trovato barcollante, sfinito, sul ciglio di una strada a San Severo, provincia di Foggia. Si reggeva a malapena sulle sue zampe e probabilmente si era trascinato fino a lì nella speranza di essere salvato. Andreotti, così l’hanno chiamato i volontari, viste le sue orecchie, probabilmente veniva da una cucciolata abbandonata in zona ma dei suoi fratelli, purtroppo, non si è trovata traccia.

“Lo abbiamo preso – racconta Martina, operatrice dell’Enpa di San Severo - e una volontaria lo ha portato a casa con sé, dal momento che era troppo debole per stare in canile. Ha recuperato grazie alla fluido terapia, ha fatto il trattamento per la rogna, è stato sverminato e ha seguito tutte le profilassi”.

“Il cambiamento è stato evidente – continua Martina - nel corpo e nello spirito! Ne ha passate tante Andreotti nella sua breve vita, ma ora è in grande forma: ha preso peso, recuperato il suo bel pelo e ha superato le sue paure dimostrandosi un cucciolo curioso, giocherellone ed intelligente. Ha anche imparato ad andare a guinzaglio”.

Oggi Andreotti è un cucciolo felice, pronto ad iniziare la sua nuova vita. Stasera, infatti, partirà per Montecretese, in Piemonte, dove lo aspetta emozionata la sua nuova famiglia. “Sono storie come queste – afferma Giuliana, volontaria dell’Enpa di san Severo che si è presa cura di Andreotti - che ci danno l’energia e la forza di dedicare ogni giorno il nostro tempo e la nostra passione alla tutela e protezione degli animali come volontari Enpa! Lo abbiamo visto rinascere ed è stata un’emozione unica. Buona vita Andreotti”.