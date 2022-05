Ambulanze in fila al pronto soccorso: arrivati 42 pazienti in 6 ore, le precisazioni del Riuniti

All'indomani della notizia delle ambulanze in fila davanti all'ingresso del pronto soccorso pubblicata su queste colonne, la direzione generale del Policlinico Riuniti di Foggia, chiarisce che dalle 12 alle 18 di ieri, in sei ore, sono giunti presso l'unità operativa 42 pazienti, 16 dei quali sono stati condotti con ambulanza. "Un incidente ha causato l’arrivo di una parte di queste ambulanze quasi contemporaneamente; la presenza nello stesso momento di più pazienti con trauma e con necessità di immobilizzazione su barelle spinali, ha determinato, pertanto, la necessità di tempi aggiuntivi per il ripristino del normale flusso".

Nella nota della direzione sanitaria, si legge che "a circostanza all’interno del Pronto Soccorso è stata affrontata con il rafforzamento della visita del medico già al triage in modo da consentire in sicurezza lo spostamento dei pazienti dai presidi nel più breve tempo possibile" e che "il tutto si è risolto in un breve intervallo di tempo, con ripristino del normale flusso delle attività".