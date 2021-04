Venti forti e di burrasca nel Foggiano e nel resto della Puglia: scatta allerta meteo 'gialla' per 24 ore

Venti forti e di burrasca previsti in Capitanata e nel resto della Puglia, dove la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo 'gialla' per vento, prevista dalle ore 9 di domani, 6 aprile, e in vigore per le successive 24 ore.

In particolare, sono attesi "Venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali" e "mareggiate lungo le coste esposte". Per quanto riguarda il Foggiano, il messaggio di condizioni meteorologiche avverse riguarda le aree Gargano e Tremiti, Subappennino Dauno, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro,

Cervaro e Carapelle.