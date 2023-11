Decine di pali e alberi caduti, foggiani rischiano la vita ogni giorno: è arrivata l'ora della manutenzione

La giornata di ieri ha consegnato in eredità all'attuale sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo la conferma di una condizione precaria degli alberi e dei pali della pubblica illuminazione. Dal centro alla periferia, il vento ha spazzato via praticamente tutto, cartelloni pubblicitari compresi, provocando danni alle auto in sosta.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale di Foggia. Numerose le segnalazioni fatte al centralino del 115. Questo mentre ancora oggi c'è chi segnala una situazione di pericolo in Piazza Ugo Foscolo: "Sono mesi che questo albero sta così aspettiamo che cada lo hanno prima transennato mesi fa e poi non hanno fatto nulla ma la base è quasi fuori dal terreno".

Quella di Foggia non è una questione di intemperie, semplicemente di mancata manutenzione, atteso che, ad esempio, anche questa mattina un palo della luce è precipitato al suolo sfiorando una persona che in quel momento era in attesa di entrare in uno studio medico. Nella foto i segni evidenti di un arrugginimento della base del lampione (i dettagli qui).

E' del tutto evidente che non c'è altro tempo da perdere e che la nuova amministrazione comunale dovrà fare una ricognizione dello stato di salute degli arbusti e dei pali dell'illuminazione pubblica, urgente e non più rimandabile