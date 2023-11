Tragedia sfiorata a Foggia: palo della luce cade davanti a un signore

Tempesta di vento alle spalle, ma stessi problemi a Foggia. Questa mattina, intorno alle 8.30, in via Eugenio Masi si è sfiorata la tragedia.

Un palo della pubblica illuminazione è caduto a pochi centimetri da un uomo, che era fermo in attesa che aprisse studio medico.

Per fortuna si è trattato soltanto di un grosso spavento. Il palo ha sfiorato anche un'auto parcheggiata.

Episodi analoghi si sono verificati nella giornata di ieri 5 novembre: in via Celestino Galliani e in viale Candelaro.

Non solo, il forte vento ha provocato la caduta di un albero su un'auto in via Fraticelli, più in generale di rami e arbusti in via D'Addedda, via Isonzo (danneggiata un'auto in sosta), via Fasani, via Fares, viale Giotto e in Piazza Maria Grazia Barone.

Anche in via Silvio Pellico un veicolo parcheggiato era stato danneggiato da un cartellone pubblicitario spazzato dal vento.