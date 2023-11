Vigili minacciati con una catena e auto di servizio devastata: esagitato rimesso in libertà con obbligo di firma

E' stato rimesso in libertà con obbligo di firma il soggetto originario del Marocco che il 9 novembre, a San Nicandro Garganico, ha aggredito due agenti del posto della polizia locale e devastato l'auto di servizio colpendola più volte con una catena, arnese con il quale aveva minacciato gli uomini in divisa costringendoli ad allontanarsi in attesa dell'arrivo dei rinforzi e dei carabinieri.

L'udienza preliminare si è svolta ieri 10 novembre. Rientrato in città, il ragazzo - che in un video ripreso con il telefono cellulare aveva evidenziato seri problemi di carattere psichico - ha continuato ad andare in escandescenze seminando il panico tra i sannicandresi. Voci di paese sostengono che sia stato accerchiato da alcuni connazionali e aggredito. Difatti, sarebbe stato richiesto l'intervento dei militari dell'Arma, della polizia locale e di un'ambulanza del 118. Sarebbe stato accompagnano in ospedale a San Giovanni Rotondo.

Due giorni fa la polizia locale gli aveva contestato l'esercizio abusivo dell'attività commerciale, peraltro su uno spazio occupato abusivamente. Inoltre, l'ambulante vendeva merce contraffatta. Alla richiesta di documenti, avrebbe mostrato la patente rilasciata dalle autorità del Marocco, ritenuta insufficiente ai fini della identificazione. A quel punto ha inveito contro i vigili e lanciato alcuni oggetti (le immagini video).