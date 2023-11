Aggredisce agenti della polizia locale e danneggia l'auto con una catena

Attimi di paura questa mattina a San Nicandro Garganico. Due agenti della polizia locale sono stati aggrediti con violenza da un venditore ambulante, al quale, durante un controllo, era stata sequestrata della merce contraffatta.

L'uomo, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell'ordine, avrebbe mostrato la patente rilasciata dalle autorità del Marocco, ritenuta insufficiente ai fini della identificazione. A quel punto è andato in escandescenze e ha lanciato alcuni oggetti all'indirizzo dei due uomini in divisa, che ha tentato anche di colpire con una catena.

Ha quindi colpito l'auto di servizio della Municipale provocando parecchi danni ai vetri e alla carrozzeria. Decisivo si è rivelato l'intervento dei militari dell'Arma, che hanno bloccato e fermato l'esagitato.

"Esprimo la mia solidarietà agli agenti della Polizia Locale coinvolti e al comandante Bortone, per questo inqualificabile atto subito. Ringrazio i Carabinieri che, insieme a loro e con notevole perizia, sono riusciti ad arrestare l'uomo senza che nessuno si facesse del male, assicurandolo alla giustizia. Non può non ritornare a mente il tema della certezza della pena e del sistema legislativo italiano che, in alcuni casi, resta eccessivamente garantista, lasciando che soggetti socialmente pericolosi restino a piede libero come nulla fosse".

"Non un caso raro, ma che, purtroppo, si stanno verificando con una frequenza allarmante nella provincia di Foggia e non solo. Agli agenti rimasti feriti la mia solidarietà personale ed istituzionale. L’impegno e l’attenzione verso l’operato delle forze di polizia tutte ha la totale attenzione della maggioranza di Governo, perché certi episodi, e quello di oggi avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori se non fosse stato per il senso di responsabilità e l’esperienza del comandante della Polizia Locale, non si verifichino più”. commenta la senatrice di Fratelli d’Italia, Annamaria Fallucchi.