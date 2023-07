Cani provenienti da altri comuni abbandonati a Rodi: controlli sui mezzi di trasporto, rischio multa e arresto

Il sindaco Carmine D'Anelli, con il supporto della delegata alla Tutela Animale, la dott.ssa Libera Carnevale, ha riunito la task force per pianificare le azioni in partenza del progetto 'Zero cani in canile'