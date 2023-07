Torna 'Vëllazëria': a Casalvecchio il più grande raduno italiano delle comunità arbëreshë

"Vëllazëria”, la Festa della Fratellanza che si terrà a Casalvecchio di Puglia sabato 29 e domenica 30 luglio, sarà il più grande raduno italiano delle comunità arbëreshë, le popolazioni della Penisola di origine albanese. Arriveranno gruppi da Sicilia, Calabria, Molise, Taranto, ospiti da Albania e Kosovo, che si uniranno alle associazioni e ai gruppi folk arbëreshë di Casalvecchio di Puglia. LA SFILATA DEI GRUPPI. La due giorni della “Festa della Fratellanza” comincerà sabato 29 luglio, alle ore 11, in Largo Santa Maria delle Grazie, con l’accoglienza dei gruppi e degli ospiti, per poi proseguire alle ore 13 con un Convivium di benvenuto. Nel pomeriggio, dalle ore 16, i maestri Admir Shkurtaj e Antongiulio Galeandro condurranno lo stage di canto e musica arbëreshë nei locali della scuola Celozzi. Alle ore 18, in Piazza Padre Pio, si darà il via all’inaugurazione ufficiale della Festa della Fratellanza, con la contemporanea apertura della mostra intitolata “Albania ieri e oggi”. A seguire, le stupende e suggestive “Vallje”, le sfilate in costumi tradizionali per le vie del paese. Parteciperanno gruppi da San Marzano di San Giuseppe (Taranto), Ururi (Campobasso); Santa Sofia d’Epiro, Cerzeto e Civita (tutti e tre dalla provincia di Cosenza). Ad essi, si uniranno i gruppi folk e le associazioni di Casalvecchio di Puglia, oltre che ospiti e artisti provenienti dalla Sicilia, dal Kosovo e dall’Albania. Sempre sabato 29 luglio, in programma la spettacolare cena street food alle ore 20 e poi grande serata di musica e danze popolari alle ore 22, quando sul palco saliranno Rrënjët e Vëllazëris; Bashkim Etnofolk.

L’ABBRACCIO DEL BORGO. La seconda giornata, quella di domenica 30 luglio, sarà aperta alle ore 10.30 dalla ‘Gjtonie’, il tour alla scoperta dell’architettura, dell’artigianato e delle tradizioni locali coordinato dalla guida turistica Franca Palese. Si tratta di un vero e proprio “abbraccio del borgo” ai gruppi arbëreshë provenienti da tutta Italia. Dopo la pausa pranzo, le attività riprenderanno alle ore 16, con uno stage di canto e musica arbëreshë. In Piazza Padre Pio, dalle ore 18.30, si terrà la presentazione del Film Netflix “Arberia”, con l’intervista a Caterina Misasi, attrice protagonista. Alle ore 20, in Corso Skanderbeg, grande cena collettiva in modalità street food. A seguire, la “Notte di Vëllazëria”, con le esibizioni degli Shega (musica pop-arbereshe) e di Valerio Scanu insieme alla Melos Orchestra diretta da Francesco Finizio.

LA FESTA. Ad aprire “Vëllazëria” ci saranno importati ospiti istituzionali. Tanti e autorevoli gli ospiti che arriveranno dall’Albania, per rinnovare un patto di amicizia scritto nella storia e alimentato dall’antica fondazione e dalle radici culturali di Casalvecchio di Puglia. E poi arte, accoglienza, laboratori, musica, stand gastronomici, danze del folclore albanese. Tutto in due giorni durante i quali sarà possibile scoprire le origini di un legame profondo e fecondo tra Casalvecchio di Puglia e l’Albania. Casalvecchio di Puglia, tra il XV e il XVI secolo, fu popolato dagli albanesi venuti in Italia a seguito di Giorgio Castriota Skanderbeg per combattere al fianco di Ferdinando I d’Aragona contro Giovanni D’Angiò. Il paese rappresenta fieramente una delle 50 comunità albanesi di antica tradizione residenti in Italia, gli arbëreshë, comunità che conservano e promuovono la conoscenza di una fortissima identità storico-culturale e linguistica.

I GRUPPI FOLK. Saranno presenti i Tallandishat të Katundit e gli Ansambli Muzikor S.K.A. NDËR, entrambi di Casalvecchio di Puglia (FG); Muzëkë e rë, da San Marzano di San Giuseppe (TA); Yllazët të Rëgjënda, da Ururi (CB); Shqiponjat, da Santa Sofia d’Epiro (CS); Shpirti Arbëresh, da Cerzeto (CS); Gruppo Folk di Civita – Civita (CS).