Emiliano preoccupato: "Variante Delta cinturata a Brindisi ma speriamo non scappi da altre parti"

Il commento del governatore della Regione Puglia: "Facciamo tutti gli scongiuri, speriamo non scappi da altre parti perché è un po' meno sensibile ai vaccini o potrebbe esserlo, quindi per ora cerchiamo di bloccarla"

“Ci preoccupa molto”. Secondo Michele Emiliano la variante Delta isolata dall'istituto Zooprofilattico di Foggia, potrebbe esser stata cinturata dalle parti di Brindisi. In realtà è arrivata anche nelle province di Bari e di Brindisi.

“Facciamo tutti gli scongiuri, speriamo non scappi da altre parti perché è un po' meno sensibile ai vaccini o potrebbe esserlo, quindi per ora cerchiamo di bloccarla perché in Inghilterra, dove avevano fatto una scelta diversa dalla nostra e tutti gloriavano il fatto che Londra fosse piena di gente, siccome era piena di gente perché si erano giocati le prime dosi in larga scala ora hanno ritardato le seconde e il ritardo delle seconde dosi sta scatenando una nuova ondata” ha detto il presidente a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo angiografo nell'ospedale Bonomo di Andria.“Come vedete l'Italia, ancora una volta, visto che siamo abituati a flagellarci, fa le cose meglio degli altri, l'importante è che ogni tanto ce ne vantiamo anche noi".

A Emiliano probabilmente sfugge che quel meccanismo di meglio una dose a tutti che due dosi a poche persone, non dispaiceva all’assessore alla Sanità, da lui nominato, Pier Luigi Lopalco, che aveva definito "una strategia di buon senso".

Sull’eliminazione dell’obbligo delle mascherine all’aperto, che potrebbe scattare dalla metà di luglio, il presidente della Regione Puglia ha così risposto: “Non mi pare un grande sacrificio utilizzare la mascherina, certo toglierla è un sollievo enorme. Il clima ci aiuta molto ma io penso che moltissimi manterranno questo uso anche negli anni a venire. Per esempio io non mi sono più raffreddato, non ho più neanche avuto l'influenza normale. Avere cautele con l'utilizzo della mascherina secondo me nei locali pubblici o a bordo dei treni è una questione anche di rispetto verso gli altri".