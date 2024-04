Il Teatro Giordano di Foggia è fuori dall'elenco dei teatri 'Monumento Nazionale'

Come mai il Teatro Umberto Giordano di Foggia, il più antico del Mezzogiorno d'Italia dopo il San Carlo di Napoli, non è presente nella lista dei 408 indicati nella proposta di legge per l'ottenimento del riconoscimento di 'Monumento nazionale'? Il primo a chiederselo è il consigliere comunale di Foggia, il docente universitario Nunzio Angiola.

Quelli pugliesi sono cinque, come evidenziato sul profilo Facebook della Regione Puglia: si tratta dei teatri Petruzzelli e del Piccinni di Bari, del Teatro Curci di Barletta e dei Teatri Apollo e Politeama di Lecce.

Il testo, approvato dalla Camera il 3 aprile e al vaglio del Senato, prevede che il conferimento venga riconosciuto ai teatri la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni, la cui programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico e rappresenti un edificio di interesse culturale.

"Ma com’è possibile che il nostro glorioso teatro Umberto Giordano di Foggia non sia rientrato? Eppure stiamo parlando del secondo teatro di pianta del Regno delle Due Sicilie: il più antico teatro funzionante in Puglia, insieme al F.S. Mercadante di Cerignola e al G. Curci di Barletta. Non mi capacito che l'Umberto Giordano non abbia i requisiti"

Inizialmente, il documento presentato dalla commissione Cultura prevedeva 46 teatri, ma con emendamento del Presidente sono saliti a 406. I teatri dichiarati 'Monumento nazionale' non potranno essere venduti. Tuttavia, la Legge prevede che il ministro della Cultura, con apposito decreto, possa dichiararne altri.