Piovono lamentele sulla sosta tariffata, sindaca chiama a rapporto la Gps: i foggiani meritano spiegazioni

Tempi duri per la Global Parking Solutions, società che gestisce il servizio della sosta tariffata in città, finita nel mirino degli automobilisti, molti dei quali si sono rivolti alla nostra testata per lamentare ad esempio l'impossibilità di sostare per soli trenta minuti - tariffa minima di 60 centesimi - o per denunciare la mancata corresponsione del resto. Qualche settimana fa c'era finanche chi aveva regolarmente pagato la sosta con l'applicazione, ma al ritorno aveva trovato la multa.

Le comunicazioni della società - chiamata a rapporto dal Comune di Foggia tanto per rivedere il contratto sottoscritto con i commissari quanto per affrontare i disservizi e i disagi provocati all'utenza - sono ferme all'11 gennaio, quando la Gps aveva invitato tutti gli utenti della sosta erroneamente sanzionati, a recarsi presso gli uffici di Corso Garibaldi per presentare formale richiesta di annullamento.

La società Global Parking Solutions aveva fatto sapere che era in fase di aggiornamento il sistema di controllo della sosta tariffata e che durante l’esecuzione dei test di verifica, che dovrebbero esser già terminati, si sarebbero potuti verificare temporanei disallineamenti dei dati circa i pagamenti.

Il Comune di Foggia si schiera dalla parte dei cittadini. La prossima settimana ci sarà un vertice durante il quale la società sarà chiamata a dare delle spiegazioni a riguardo, e, molto probabilmente, a rivedere il contratto.