"L'Alfieri-Garibaldi avrà un dirigente scolastico"

Il caso dell'Alfieri-Garibaldi di Foggia, l'istituto scolastico che dall'anno prossimo rischia di non avere un dirigente scolastico, è all'attenzione del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, il dott. Giuseppe Silipo, che al candidato sindaco Nunzio Angiola, ha rassicurato di aver già messo in atto le procedure per risolvere la questione.

"Mi auguro che entro le prossime ore si provveda a rettificare il numero degli alunni consentendo all'istituto scolastico Alfieri-Garibaldi di Foggia di poter continuare ad essere indipendente con un proprio dirigente scolastico e tutte le conseguenze gestionali che ne derivano. Mi auguro che questa vicenda non sia figlia di strumentalizzazioni perchè se così fosse andrebbe fatto un approfondimento ispettivo. Continuerò a vigilare fino alla definitiva risoluzione del problema"

La scuola, lo ricordiamo, ha una dotazione organica di 540 alunni, un dato sufficiente per ottenere lo 'status' di normodimensionato. Tuttavia, ne risultano registrati 497 risultanti, ovvero 3 unità in meno rispetto ai parametri necessari.