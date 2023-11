Trasporto pubblico locale, le aziende di Foggia e provincia aderiscono allo sciopero nazionale

Anche le segreterie territoriali della Filt-Cgil e Uiltrasporti Foggia aderiscono allo sciopero dei trasporti proclamato lo scorso 27 ottobre. Venerdì 17 novembre le aziende operati sul territorio della provincia di Foggia si asterranno dal lavoro.

Lo sciopero riguarderà il personale impianti fissi (uffici, depositi, officine, rimesse, sosta), che non opererà per l'intero orario di prestazione lavorativa e il personale di esercizio Tpl (autobus, tram, metropolitane e ferrovie concesse) che si asterranno dal lavoro per 24 ore garantendo le fasce orarie concordate aziendalmente dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle ore 12.30 alle 15.30.

Per l’azienda Ferrovie del Gargano - Divisione San Severo - le fasce di garanzia concordate aziendalmente sono: dalle ore 5.05 alle ore 8.05 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.