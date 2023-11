Lotta ad abusivismo, devianza minorile e racket: Comune e Prefettura firmano il patto della sicurezza urbana e partecipata

‘Droga e non solo: dalle dipendenze alla libertà’: questo il titolo dell’evento promosso dalla Prefettura di Foggia, in collaborazione con il Comune di San Severo e l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, che si è svolto ieri mattina 7 novembre nella splendida cornice del Teatro “Verdi” di San Severo.

L’iniziativa costituisce il nuovo evento del Tour della Legalità ideato nell’ambito del “Patto Educativo Provinciale”, che è ripreso a San Severo dopo l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, rivolgendosi agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia stimolati nella giornata di ieri alla riflessione sul tema delle “dipendenze” di strettissima attualità ed emergenza.

Alla giornata di sensibilizzazione e formazione hanno preso parte, con i saluti istituzionali, il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, il Sindaco del Comune di San Severo Francesco Miglio e il Questore di Foggia Ferdinando Rossi. Presenti in sala i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il Capo Centro di Foggia della Direzione Investigativa Antimafia.

Momento centrale dell’evento la tavola rotonda a cui hanno partecipato Don Antonio Coluccia - il “prete anti-spaccio” di Roma che con i suoi interventi vibranti ha scosso profondamente le coscienze degli studenti e dei presenti -, il Procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bari dott. Giuseppina Lotito, il Ten. Col. Gregori del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma, il dott. Angelo De Giorgi medico psichiatra dell’ospedale di San Severo, e altri autorevoli ospiti che hanno avuto modo di dialogare con gli studenti e rispondere alle loro domande tutte molto pertinenti e significative, sintomo di interesse e vivacità intellettuale oltre che di consapevolezza della grave problematica oggetto del confronto, profondamente radicata in un territorio, quello sanseverese, dove insiste un vero e proprio “mercato della droga” con una filiera che si sviluppa attraverso piazze di spaccio che, di recente, grazie allo straordinario lavoro della Magistratura e delle Forze di Polizia, sono state in maniera incisiva disarticolate.

Nell’occasione, il Sindaco di San Severo e il Prefetto di Foggia hanno formalizzato la sottoscrizione del Patto della sicurezza urbana e partecipata del Comune di San Severo, che prevede, tra l'altro, la individuazione di aree urbane da sottoporre a particolare tutela, il contrasto delle occupazioni abusive degli alloggi, progetti di prevenzione della devianza minorile, la lotta al fenomeno del racket e alla illegalità nel lavoro, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e degli organici della polizia locale anche per estenderne le attività su un maggior arco temporale nella giornata.

Molto toccanti le testimonianze rese da chi si è rivolto alla comunità terapeutica Emmaus per superare la propria situazione di dipendenza dalle droghe, e dai referenti di Casa Sankara-Centro Stefano Fumarulo di San Severo impegnati nella creazione di una realtà alternativa al ghetto dove poter vivere e progettare un percorso legale e dignitoso di inserimento economico e sociale.

L’evento si è concluso con gli studenti delle scuole di San Severo (Istituto Minuziano Di Sangro Alberti, Istituto Fraccacreta, Liceo Checchia Rispoli Tondi, Liceo Pestalozzi) che sono saliti sul palco dando vita ad una toccante e significativa performance teatrale sui temi oggetto della giornata, recitando tra l’altro alcuni brani de “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde” racconto gotico dello scrittore Robert Louis Stevenson.

In contemporanea, nella piazza antistante il Teatro, i ragazzi hanno avuto modo di visitare con grande interesse e curiosità gli stand di tutte le Forze di Polizia, interagendo con i rappresentanti delle Forze di Polizia presenti che si sono intrattenuti in dimostrazioni pratiche e spiegazioni delle complesse attività di istituto quotidianamente svolte. Nel foyer del Teatro personale e assistenti sociali della Asl di Foggia hanno curato la distribuzione agli studenti di materiale divulgativo di grande importanza in un’ottica di prevenzione dei fenomeni di dipendenza fornendo ai ragazzi informazioni e suggerimenti utili per la loro salute.