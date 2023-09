Un foggiano al comando dell'aeroporto militare di Piacenza: è il tenente colonnello Salvatore Occini

Il Tenente Colonnello Salvatore Occini, foggiano doc classe 1975, già navigatore sui Tornado dell'Aeronautica Militare Italiana in forza al 155° Gruppo Ets del 6° Stormo di Ghedi, é stato nominato nuovo comandante dell'aeroporto militare di Piacenza. La cerimonia di cambio di comando tra i due ufficiali della Aeronautica militare, si è svolta questa mattina presso il distaccamento Aeroportuale di Piacenza. Prende il posto del comandante uscente, il tenente Colonnello Francesco Rossi.

Il nuovo comandante Occini, ha ricordato come “il 14 settembre di sette anni fa tutti i Tornado del 155° Gruppo Volo decollavano per l’ultima volta dalla pista di S. Damiano per trasferirsi al 6° stormo di Ghedi. Io ero a bordo di uno di quei velivoli e tornare oggi a casa, in terra piacentina, da Comandante, non può che essere motivo di orgoglio”. Il comandante ha aggiunto: "I progetti allo studio - tra cui la realizzazione di un Flight Museum della Forza Armata - ci vedranno in prima linea per dare lustro all’Aeronautica Militare".