Una rotatoria per ricordare le vittime delle mafie: il progetto dei giovani foggiani per via Smaldone

Una rotatoria per ricordare le vittime delle mafie. Accade a Foggia, dove un gruppo di giovanissimi, di età compresa tra i 14 e 18 anni, ha deciso di seguire l'insegnamento di Paolo Borsellino, che sosteneva che il contrasto alle mafie si attua attraverso una rivoluzione culturale che coinvolga soprattutto i giovani, i più propensi a "respirare la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale e dell'indifferenza".

Questo gruppo di ragazzi, soci del Club Interact Foggia ‘Umberto Giordano’, coordinati dalla rotariana Antonella Riccardo e supportati dal Rotary Club Foggia ‘Umberto Giordano’, ha dato vita ad un progetto finalizzato alla riqualificazione di una rotatoria cittadina (incrocio Via Smaldone - Via Gramsci) da dedicare alle vittime di mafia. Un'iniziativa quanto mai attuale, considerato il momento storico che sta attraversando la nostra città, sempre più all'attenzione della stampa nazionale ed estera, purtroppo, per fatti di mafia. Un'opera che faccia riflettere i cittadini su un fenomeno che, giorno dopo giorno, sta tarpando sempre più le ali dello sviluppo economico e sociale della nostra terra.

Il progetto è stato elaborato, a titolo gratuito, da due valenti architette foggiane, Carla Gammarota ed Angela Ciuffreda, con la preziosa collaborazione degli alunni del liceo artistico Lanza-Perugino, che hanno interpretato e dato un'anima all'opera artistica. L’idealismo degli alunni e la creatività e la professionalità delle due architette hanno ispirato un bellissimo progetto, attualmente all’attenzione degli uffici comunali. Una volta ottenute le dovute autorizzazione da parte del Comune di Foggia, le risorse finanziarie accantonate dai ragazzi dovranno essere incrementate da un’operazione di crowdfunding che possa coinvolgere l'intera Città.