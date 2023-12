Viale Giuseppe Di Vittorio ripulito dai rifiuti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Durante il week-end i volontari de La Via della Felicità di Foggia, da anni ormai attivi settimanalmente in interventi di raccolta rifiuti nelle aree verdi della città, si sono ritrovati in Viale Giuseppe di Vittorio per un’altra iniziativa di riqualificazione urbana. All’arrivo dei volontari, muniti di guanti, sacchi e pinze raccogli oggetti, i volontari hanno trovato una scena indecorosa: moltissima plastica e bottiglie di vetro abbandonate nelle aree verdi e lungo le aiuole. Ecco perché unendo le forze, i volontari hanno raccolto bottigliette, tappi, mozziconi, cartacce, lattine, bottiglie di vetro e tutto ciò che era stato lasciato per terra, per un totale di 10 sacchi di rifiuti raccolti. Le bottiglie di vetro sono poi state riposte nell’apposita campana della zona.

Marian Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole lanciare un messaggio a tutti i cittadini foggiani “non è necessario dedicare molte ore a queto tipo di iniziativa, noi ci troviamo un’ora alla settimana e ci dedichiamo ad un’area che ci viene segnalata dai cittadini stessi. Unendo le forze però potremmo creare un messaggio a più ampia diffusione così da cambiare realmente nei nostri concittadini la brutta abitudine di abbandonare i rifiuti.”

Infatti, la guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, a cui l’iniziativa si ispira suggerisce di dare il buon esempio, anche con piccole azioni in quanto “Un ciotto gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana.”

Per maggiori informazioni chiama il numero 349 809 2540 o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com . Ufficio Stampa La Via della Felicità Sezione Foggia Tel: 349.809.2540 Email: laviadellafelicitafoggia@gmail.com