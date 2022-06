Foggiani punti nell'orgoglio da 'La Zanzara' di Cruciani

Il termometro del dibattito è infuocato, le reazioni dei foggiani alle offese di Cruciani non si sono fatte attendere. Migliaia i commenti, molti favorevoli alle affermazioni del conduttore de ‘La Zanzara’, che per quanto l’abbia sparata grossa, ha fatto incetta di consensi. Ad eccezione di chi, legittimamente, continua a difendere la propria terra: “Amo la mia città e la vedo meravigliosamente bella” o di chi difende Foggia ma non i foggiani: “La nostra non è assolutamente una brutta città, tutt'altro. Se poi vogliamo dire che noi foggiani facciamo di tutto per renderla brutta, invicile, invivibile e pure corrotta, allora è un altro discorso!”. Ed anche, “non è affatto brutta, ha secoli di storia alle sue spalle , era la città più amata dal grande Federico II. Siamo noi foggiani di oggi a renderla brutta”.

Arrendevoli tanti altri: “Come dargli torto” oppure “Bisogna essere obiettivi, c’è poca brava gente”.. Qualcun altro rispolvera il vecchio detto, “Fuggi da Foggia….”. Poi c’è chi ritiene sia avvilente essere d’accordo con Cruciani e pensare che il capoluogo dauno sia effettivamente brutto. Tuttavia – al netto del degrado e dell’inciviltà, della criminalità e delle difficoltà tutte - prevale l’orgoglio di appartenere a una città che rivendica di aver dato i lustri a personaggi illustri come Umberto Giordano, Renzo Arbore, Gegè Telesforo, Francesco Saverio Altamura, Giuseppe Rosati, Gigi Samele, Maria Chiara Giannetta e tanti altri.