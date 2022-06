Cruciani offende Foggia: "E' la città più brutta d'Italia con Catanzaro"

Sta facendo discutere l'affermazione di Giuseppe Cruciani sulla città di Foggia, che il conduttore de 'La Zanzara' definisce "forse la città più brutta d'Italia'. Secondo il giornalista di Radio 24 se la giocherebbe con Catanzaro. E' accaduto nel corso della puntata di ieri 14 giugno, in risposta ad un ascoltatore del capoluogo dauno, tale Stefano, che evidenziava la pericolosità della Quarta Mafia e l'impossibilità per un commerciante di aprire un'attività commerciale: "Ti vengono a chiedere i soldi". Secondo Parenzo, invece, "Foggia è martoriata da Foggia, non dalla mafia". "Io amo la mia città, la vorrei vedere pulita da questa feccia che la avvelena" ha proseguito il radioascoltatore.