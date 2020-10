Un nuovo centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani: finanziato con 450mila euro il progetto ad Apricena

Grazie ad un finanziamento con fondi regionali, ad Apricena verrà realizzato un nuovo centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani. A darne notizia, l'assessore alla igiene urbana Giuseppe Solimando: "Il progetto è stato tra i più apprezzati delle Regione, classificandosi tra i migliori con un punteggio molto alto. Avremo spazi più ampi di quanti ne abbiamo oggi, servizi migliori per i cittadini che si recano" conclude Solimando.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Altri 450.000 euro di soldi che arrivano nella nostra città, che serviranno per creare lavoro, sviluppo e migliori servizi per i nostri cittadini" dichiara il sindaco Antonio Potenza: "In questi anni abbiamo ottenuto svariate decine di milioni di euro di soldi pubblici tra Regione, Stato ed Europa, portando lavoro e benefici alla nostra comunità. Vogliamo continuare su questa linea di azione, augurandoci di fare ancora di più, al fine di essere pronti per le sfide future e portare quanti più posti di lavoro nelle nostra città. Forza Apricena!"