A partire dalla prossima settimana il gruppo di lavoro contatterà i proprietari di aziende zootecniche per invitare alla sterilizzazione gratuita dei propri cani. Saranno inoltre monitorate le aree rurali al fine di sterilizzare eventuali randagi vaganti. In caso di cani ferali, a Adl provvederà alla cattura con telenarcosi.

Dopo una riunione in municipio tenutasi qualche settimana fa con il sindaco Franco Tavaglione, lunedì 14 novembre è stata costituita la task force di lavoro composta da Asl, Polizia Locale, Guardie Zoofile e Ambientali Accademia Kronos Foggia, Protezione Civile Peschici, servizio accalappiamento Pasquale Tardivo, Struttura di degenza Libera - Asl Area nord ed Lndc Vieste. Il gruppo si avvarrà del supporto dei Carabinieri Forestali del posto.

Anche a Peschici è partito il progetto 'Zero cani in canile', già proposto a tutti i comuni dell'area del Parco del Gargano, dal presidente Pasquale Pazienza, al fine di mitigare o eliminare il fenomeno del randagismo.

Lotta al randagismo, sterilizzazioni gratuite per i cani di masserie: 'Zero cani in canile' sbarca a Peschici