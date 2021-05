Lopalco: "Puglia zona gialla non è liberi tutti"

"L'ordinanza del ministro Speranza che inserisce la Puglia nella "zona gialla" da lunedì 10 maggio non è un invito al "liberi tutti". Lo dichiara l'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, secondo il quale "dovremo continuare a mantenere tutte le cautele, evitando gli assembramenti che in ogni caso restano vietati, igienizzando le mani, usando le mascherine e mantenendo la distanza in ogni luogo, aperto o chiuso che sia".

L'epidemiologo sottolinea che "la circolazione del virus resta alta e la pressione sulle strutture sanitarie è ancora pesante". E lancia un appello ai pugliesi: "Non dobbiamo sprecare l'opportunità di tornare al più presto alla normalità, grazie anche alla campagna vaccinale e all'avvicinarsi della stagione estiva. Diversamente ci sarebbe un brusco risveglio, con l'inevitabile ritorno alle restrizioni".