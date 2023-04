Pass laureati da opportunità ad incubo: studenti foggiani rischiano la segnalazione bancaria come "cattivi pagatori"

Almeno una cinquantina di studenti pugliesi (alcuni dei quali anche della provincia di Foggia) rischiano la segnalazione bancaria come 'cattivi pagatori'. È quanto denuncia il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido, che ha depositato con urgenza una richiesta di audizione all'assessore regionale alla Formazione Sebastiano Leo, per avere delucidazioni in merito e risolvere il caso.

La questione riguarda l'avviso pubblico n.2/FSE/2020 con il quale la Regione Puglia ha messo a bando un percorso di alta formazione post-universitaria per sostenere i giovani laureati pugliesi nell'accrescimento e potenziamento delle rispettive competenze finalizzate all'ingresso nel mondo del lavoro.

Nel bando si prevede un sostegno attraverso l'erogazione di voucher per la frequenza di master post lauream da sostenere in Italia o all'estero.

La misura poggiava su risorse provenienti dal Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020 Fondo Sociale Europeo - Asse Prioritario OT X - Azione 10.4, per una somma complessiva di 15 milioni di euro. Il voucher consisteva in un rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione e polizza fideiussoria (in base all'Isee familiare) sino a una concorrenza massima di 7500 euro per i master svolti sul territorio nazionale e 10mila euro per quelli svolti fuori dall'Italia, al lordo delle ritenute fiscali.

Come precisa Splendido nella richiesta di audizione, i corsi di formazione hanno avuto una durata annuale, con inizio a febbraio 2021 e fine a marzo 2022, termine entro il quale gli studenti hanno anche sostenuto la tesi finale. Alla misura hanno partecipato circa 80 neolaureati pugliesi, di cui almeno 50 hanno sottoscritto un finanziamento con la Banca Popolare Pugliese per saldare in anticipo la cifra necessaria per la partecipazione al master, "atteso che il meccanismo della Regione Puglia prevedeva una erogazione in due tranche del vouche, a inizio e fine corso".

Ciononostante, a distanza di oltre un anno dalla fine del percorso, la Regione non avrebbe ancora saldato il totale dell'impegno economico assunto. Il ritardo rischia di danneggiare seriamente quei ragazzi che hanno contratto il finanziamento con l'istituto bancario: "A fronte dei numerosi solleciti ricevuti, rischiano ora di essere segnalati, loro malgrado, quali 'cattivi pagatori', con tutte le conseguenze che questa circostanza comporterebbe. A più riprese - si legge ancora nella interrogazione - i partecipanti hanno scritto alla Regione Puglia, segnalando il rischio in cui incorreranno a breve, rimediando, stando alle testimonianza raccolte, niente di più di uno scaricabarile".

"Non è tollerabile - conclude l'esponente della Lega - che i nostri ragazzi, ingenuamente affidatisi ad un percorso di mera formazione finanziato con fondi europei, rischino oggi una macchia del genere a causa di ingiustificabili ed incomprensibili ritardi della Regione”