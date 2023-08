A Orsara studenti e disoccupati a scuola di inglese per entrare nel mercato del lavoro

Nuovo appuntamento con ‘OrientaOrsara’, il progetto finanziato attraverso l’avviso regionale ‘Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro’. Stanno per partire, infatti, i laboratori di inglese completamente gratuiti ‘English for job’ per adulti disoccupati e per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. L’iniziativa rientra tra le attività dell’Orientation Labs e sarà ospitata presso gli spazi della Comunità educativa per minori (via Ponte Capò snc).

È prevista una partenza doppia. Il corso rivolto ad adulti disoccupati inizierà il 21 agosto e sarà curato dal prof. Giuseppe Zurlo. Previsti tre incontri a settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì in fascia pomeridiana. Quello per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, partirà il giorno dopo e sarà curato dalla prof. Anna Maria Ferragonio. Anche in questo caso, sono previsti tre incontri a settimana nelle giornate di martedì, giovedì e sabato in fascia pomeridiana. Entrambi i laboratori sono propedeutici al percorso per la certificazione linguistica.

Il progetto ‘OrientaOrsara’ ha l’obiettivo di sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità. E’ promosso dal Comune di Orsara di Puglia ed è realizzato in partenariato con le cooperative sociali Medtraining, Ortovolante, Altereco, Kaleidos, Frequenze, con Euromediterranea e Legacoop Puglia.